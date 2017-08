An Indien sinn bannent de leschten 5 Deeg, an engem Spidol 60 Kanner gestuerwen.

© AFP

Offiziell si nach keng Grënn fir d’Tragedie genannt ginn, an de lokale Medien heescht et awer, datt den Dout vun de Kanner op enger Penurie vun Sauerstofffläschen zeréckzeféiere wier. D’Entreprise, déi déi sollt liwweren, hat dat refuséiert, well Rechnungen opgestan hätten.Eng Enquête gouf opgemaach. Éischt Resultater sollen nach um Samschdeg publique gemaach ginn.