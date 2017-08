© AFP

An der Provënz Bizcaya am Baskeland hunn Inspekteren 20 Tonnen Eeër a flësseger Form fonnt.

Si sollen an den nächsten Deeg vernicht ginn.



Aus dem Gesondheetsministère heescht et d'Eeër wieren awer net an d'Vente komm an dofir hätt et och ni e Risiko fir d'Konsumente ginn.



D'spuenesch Autoritéiten ënnersträichen, datt och weiderhin Kontrolle gemaach ginn.



Domadder sinn elo op d'mannst 16 EU Memberlänner vum Eeër-Skandal betraff.