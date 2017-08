© afp

An der US-Stad Charlottesville gëtt de Samschdeg eng grouss Demonstratioun vum Ku Klux Klan an anere riets-extremistesche Gruppen erwaart. Och d'Alt-Right Beweegung, déi de President Trump ënnerstëtzt, ass mat derbäi. Si hoffen op dausende Participanten. D'Police fäert, datt d'Demonstrante mat antifaschistesche Gruppen unenee gerode kéinten.



De Protest vun de Riets-Extreme riicht sech géint d'Verwaltung vu Charlottesville. D'Gemeng wëll en Denkmal vum engem Generol aus dem Biergerkrich ewechhuelen. De Generol Lee haat an der Mëtt vum 19. Joerhonnert d'Truppen aus de Südstaaten ugefouert, an deene Sklavenhandel erlaabt war.