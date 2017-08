© afp

Schlëmm Wiederen hunn a Polen an der Nuecht op de Samschdeg op mannst fënnef Mënschen d'Liewe kascht. Eng polnesch Tëleeschaîne huet matgedeelt, datt méi wéi 34 Leit blesséiert gi wieren an ronn 340.000 Haiser a Wunnengen ouni Stroum bliwwe wieren.Zu Doudesaffer koum et virun allem am Norde vu Polen. Op engem Scoute-Camp goufen zwee Meedercher vun 13 a 14 Joer an der Nuecht vun de schwéiere Wiederen iwwerrascht a sinn dobäi ëm d'Liewe komm.Ob den Taux vun den Doudegen nach klamme wäert, kann nach net ausgeschloss ginn. D'Lag ass wéinst dem héije Moos un Zerstéierung nach extrem oniwwersiichtlech.