An der Nuecht op e Sonndeg huet de Buedem op der Insel Sumatra nawell ferme gewackelt.

© AFP

Et gouf en Äerdbiewen vun der Stäerkt 6,4 an enger Déift vun nëmmen 35 Kilometer gemooss. Allerdéngs gouf et keng Tsunami-Warnung. Offiziell ass nach näischt vu Blesséierten oder Materialschued bekannt.