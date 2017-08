© AFP

Wéi et e Samschdeg vun MSF geheescht huet, géif een net méi mat deem Schëff Flüchtlingen retten.



Dës Decisioun ass d’Reaktioun vun der Hëllefsorganisatioun op ee Verbuet vun der libescher Marine, déi annoncéiert hat, datt laanscht déi libesch Küst eng Zone ageriicht gëtt, déi fir auslännesch Schëffer net soll accessibel sinn, ausser déi Kritiken, déi offiziell autoriséieren, do Leit ze retten.



MSF schwätzt vun enger Attack op d’Dignitéit vun de Leit. D’Organisatioun géif awer weider um Mëttelmier aktiv bleiwen a mat méi klenge Schëffer an den internationale Gewässer no Flüchtlinge sichen. Mam Schëff Prudence goufen alleng Enn Mee 1.500 Migranten aus dem Mier gerett.