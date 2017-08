© AFP Archivbild

Och déi national Revolutiounsgardë sollen duerch déi finanziell Sprëtz gestäerkt ginn. Wéi et vum Parlamentspresident Laridschani heescht, wéilt d'Land mat dëser Mesure op d’Aktiounen an d’Aussoe vun den USA reagéieren. Dat heite wiere just déi éischt Schrëtt, déi een ënnerhuele géif.



Den Donald Trump huet an der Lescht ëmmer nees d’Atomofkommes, dat säi Virgänger Obama mat Teheran ënnerschriwwen hat, kritiséiert.