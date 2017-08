© AFP

Déi lokal Autoritéiten hunn engem Jeeër e Samschdeg den Optrag ginn, fir dat geféierlecht Déier opzespieren an z'erschéissen. Nodeems den Elefant eng éischte Kéier vun enger Kugel getraff gouf, huet e probéiert de Jeeër z'attackéieren.



Den Elefant war méintelaang ëmmer nees am Oste vun Indien bis an d'Dierfer komm an huet do d'Awunner dout getrëppelt. Experte ginn dovun aus, dass d'Déier wuel vu senger Grupp getrennt an als Eenzelgänger ëmmer méi aggressiv ginn ass.



D'Mënschen an där Regioun liewen zanter Joerzéngte friddlech mat den Elefanten zesummen. D'Verhale vun dësem Elefant, dee gezielt Juegd op Mënsche gemaach huet, wier wierklech e Rätsel.

Bei der Juegd nom aggressiven Déier ware ronn 100 Leit bedeelegt. Et wier net Usus sou ze handelen, mä hei wier d'Erschéissen déi lescht méiglech Léisung gewiescht.