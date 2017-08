E méi uergen Accident gouf et e Samschdeg mat 2 Ween an der Lëtzebuerger Strooss zu Tréier. Wéi d'Police matgedeelt huet, goufen 3 Kanner blesséiert.

Ee Chauffer, deen aus Direktioun Euren koum, war an der Lëtzebuerger Strooss mat engem anere Gefier, dat aus Richtung Konrad-Adenauer-Bréck gefuer koum, kollidéiert. An engem vun den Autoe souzen 3 Kanner, déi mat liichte Blessuren an d'Spidol ageliwwert goufen.Béid Gefierer si Schrott. Wéi d'Police präziséiert, ass ee vun de Chaufferen duerch eng rout Luucht gefuer.Am Asaz war d'Police vun Tréier, 2 Rettungsween vun de Beruffspompjeeën an de Samusdokter.