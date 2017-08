© afp

Dem indonesesche Museum vun de Rekorder no war et en nationale Rekord, wéi e Sonndeg net manner ewéi 10.000 Männer an traditionelle Kleeder zesumme koumen, fir friddlech ze protestéieren. Den Danz, deen si opgefouert hunn, heescht "Danz vun den dausend Hänn" a gehéiert zanter 2011 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturierwen.



D'Männer hunn sech nieftenee gesat, zesummen am Rhythmus op hir Uewerschenkel respektiv Schëllere geklappt an op déi Manéier fir en impressionnant Spektakel gesuergt. Begleet goufen si dobäi musikalesch vun engem Museksstéck, dat vun der Eenheet vun der Mënschheet handelt.



Et sollt opmierksam gemaach ginn op d'Ofholze vum Reebësch an Indonesien, dat virun allem wéinst dem Palmenueleg. Duerch déi massiv Zerstéierunge vun der Ëmwelt gerode besonnesch de Sumatra-Tiger an d'Elefanten, déi an dëse Regiounen (nach) liewen, ëmmer méi a Gefor.