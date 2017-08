Fir d'Leit am Zuch, heescht et vun der staatlecher Eisebunnsgesellschaft, gouf et zu kengem Ament eng Gefor. D'Waggone wieren duerch en automatesche Bremssystem gestoppt ginn.



D'Leit hunn allerdéngs iwwer zwou Stonne misste waarden, bis eng Ersatzlokomotiv do war, déi se dunn erëm mat viru geholl huet.

Als Ursaach fir de Virfall gëtt d'Material genannt, dat net méi an der Rei war. D'Lokomotiv gouf dofir och elo mol bis op Weideres an de Schapp gestallt.