Éischten Ermëttlungen no, hat e Lëtzebuerger Auto Bensin verluer, an deem Deel vun der Streck an där méi séier gefuer gëtt. Dat huet fir eng Kettereaktioun gesuergt. Et koum duerno zu engem fatalen Accident an deen am Ganzen 10 Autoen aus 5 verschiddene Länner dra verwéckelt goufen.



Leschten Informatiounen no, goufen 10 Leit blesséiert, dorënner 6 méi liicht a 4 méi schwéier. 2 Persounen hu misse vun de Pompjeeën aus hire Gefierer befreit ginn. Si sinn an d'Spideeler ëm d'Rennstreck bruecht ginn.



De Materialschued chiffréiert sech op e puer honnertdausend Euro. Et gouf en Expert geruff, fir déi genee Ursaach vum Accident ze klären. Am Asaz waren nieft der Police vum Nürburgring och nach de Policehelikopter, zwee Rettungshelikopteren, 5 Ambulanzen, de Samu an 30 Pompjeeën.



