© Input Presse

D'Fra, eng belsch Touristin vu 74 Joer, war e Sonndeg um 12.30 Auer um Vëloswee ënnert der B53 ënnerwee. Si hat een Ament net opgepasst, ass mam Vëlo gefall an huet sech schwéier um Knéi blesséiert.



Well d'Vëlospist do nëmme schwéier accessibel war, huet d'Fra misse mat enger Dréileeder gerett ginn, fir kënnen d'Klinik bruecht ginn. D'streck huet fir ronn eng Stonn misse gespaart ginn.



Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Zell mat 20 Mann, eng Equipe vum Rettungsdéngscht an d'Police.