De Café Istanbul am Zentrum zu Ouagadougou ass besonnesch och bei Auslänner beléift. Op der Plaz geet een dovunner aus, datt Dschihadisten fir d'Schéisserei responsabel sinn. 3 arméiert Männer wiere n e Sonndeg den Owend mat enger Jeep laanscht gefuer an hätten ugefaang op d'Leit am Café ze schéissen. Ugräifer an Arméi hunn duerno stonnelaang openee geschoss. Wéi et heescht, hätte sech bis e Méindeg de Moien och Leit am Café verschanzt, méiglecherweis mat Geiselen.



Police an Arméi hunn d'Géigend ëm de Café ofgespaart. Offiziell revendiquéiert gouf d'Attack bis ewell nach net.