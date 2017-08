Den Oppositiounsleader am Kenia huet no senger Defaite bei de Presidentiellen zu engem Streik opgeruff, fir un d'Affer vun de rezenten Onrouen ze denken.

Internat.: Am meeschte gelies

Mir sinn nach net fäerdeg, mir ginn net op, sou den Odinga viru Supporter an engem aarme Quartier an der Haaptstad Nairobi.



Et war dem Politiker seng éischt Ried nodeems d'Wahlkommissioun säi Géigner, de President-sortant Kenyatta als offizielle Gewënner vun de Presidentschaftswahlen deklaréiert hat. Op d'mannst 16 Persoune si bei Protester erschoss ginn, vill vun hinne vun der Police.