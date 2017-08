D'Autoritéiten hunn d'Awunner aus der Touristegéigend Kalamos via Haut-Parleuren, de Radio an de Fernseh opgefuerdert hir Haiser ze verloossen. Der Protection civile no, handelt et sech ëm e schwieregt Feier. D'Flamen hätte sech op méi wéi 15 Kilometer an der Längt ausgebreet. Dosenden Haiser sinn an der Nuecht op e Méindeg verbrannt an de Stroum ass ausgefall. Informatiounen iwwer Affer gëtt et fir den Ament nach net. Et wier awer nach ze fréi fir e Bilan ze zéien.