Déidlechen Accident um Méindeg de Moien zu Prüm. Fir e Lëtzebuerger vu 26 Joer koum all Hëllef ze spéit. En ass mat sengem Auto an e Camion gerannt.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Den Automobilist war aus bis ewell ongekläerte Grënn op déi lénks Spuer op der B51 geroden an do an e Camion gerannt, deen entgéint komm ass. E war ënnerwee Richtung A60 op der Héicht vun der Sortie Dausfeld.



De Camionschauffer huet nach probéiert fir ze bremsen, ma déi zwee Gefierer hu sech frontal ze pake kritt. Den Auto gouf duerno an d'Leitplanke geschleidert. De Chauffer aus Lëtzebuerg war nach op der Plaz dout.

De Chauffer vum Camion koum mat engem Schock an d'Spidol. De materielle Schued chiffréiert sech op 25 bis 30'000 Euro.



D'Streck (B51) tëscht Dausfeld a Rommersheim ass aktuell nach gespaart.



De Parquet gouf mat der Enquête beoptraagt, fir erauszefannen, wéi et zum Accident komme konnt.