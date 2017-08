No der Eskalatioun bei enger Demo vun Riets-Extremen e Samschdeg zu Charlottesville am US-Staat Virginia gëtt sech genee esou vill iwwert den Doud vun enger Fra opgereegt, wéi iwwert d'Reaktioun vum President Trump. Amplaz déi rietsextrem Mouvementer massiv ze veruerteelen, huet den Trump sech vague gehalen a just vu "Gewalt vu ville Säite" geschwat. Domat ass dëst eng Zort "Legitimatioun" vum ultra-rietse Block.





Trump a Rietsextremismus - Reportage vum Roy Grotz



En disparate Block mat kranke Geeschter an Ideologien, déi sech mat hirem Fanatismus no un der Nazi-Ideologie orientéieren a sech Gruppéierunge wéi dem Ku-Klux-Klan, den Nationaliste vun Alt-Right an den Neo-Nazien zou uerdnen - "soil and blood" ginn dës Mouvementer och nach genannt.Ënnert de Leit bei enger vun de Maniffen zu Charlottesville war dann och mam David Duke, den Ex-Leader vun de Ku-Klux-Rassisten.Amplaz ze veruerteelen huet den Trump verharmloost - schaarf Kritiken och aus den eegenen Reien bloufen net aus - de Mouvement vun der "white supremacy" wier en Affront géint d'amerikanesch Valeuren, sou ënner anerem d'Oppositiounsleaderin Nancy Pelosi; mä mam Numm genannt huet den Trump dat net.Au contraire - keng Kritik - näischt! Emol net de Versuch, fir sech oppen an en public géint d'Veréierung vun enger rietser Nazi-Ideologie oder affichéiertem Rassen- a Juden-Haass aus ze drécken; jo fir dëst kloer ze denoncéieren, wéi dee Staatschef et jo esou dacks mat Leit mécht, déi hien als Feindbiller duerstellt.Esou nei ass dat net a war ewell an der Campagne vum Trump ze gesinn, wou hie sech ni géint dës riets Borden expriméiert huet - den Held vum "Alt-Right"-Mouvement Steve Bannon, deen an der Zäit de rietspopulisteschen Site "Breitbart News" dirigéiert huet, gouf esouguer Chef-Strateg.Den Trump huet alt nees eng Chance verpasst, fir sech als Rassembleur duerzestellen, amplaz ass hien d'Sprochrouer, vun deenen, déi sech ëm d'Friichte vun hirer Aarbecht bedru fillen a sech als "Loser" an der amerikanescher Gesellschaft gesinn - hien dividéiert dat Vollek alt nach e Stéck weider - d'"cultur wars", wéi se d'Soziologen tëscht Traditionalisten an Modernisten bezeechnen, ginn also weider an den Trump spillt an deem Kulturkrich eng Haaptroll.D'Republikaner stinn also un enger Kräizung, progressiv no vir goen oder zréck an d'Joren 1925 oder 1955, wéi d'wäiss Dominanz zur Staatsdoktrin an den USA sollt erhuewe ginn - mat de Suitten déi mer kennen.

Am Punkt vum "Léieren aus der Geschicht zéien" kéinten d'USA sécher nach vun Europa eppes ofkucken, wann se dann d'Aen wëllen opmaachen an de Geescht waakreg genuch ass.