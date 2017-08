© AFP

Am Nordosten vun Athen, an der Vakanzeregioun Kalamos, sinn dausende Leit op der Flucht virun de Flamen. De griicheschen Autoritéiten no, hätt sech d’Front vun de Feier mëttlerweil iwwert eng Längt vu 15 Kilometer ausgebreet. Dosenden Haiser si scho verbrannt, an och de Stroum ass an der ganzer Géigend ausgefall.Ähnlech Szenarien och nees am Zentrum vu Portugal, an op der franséischer Mëttelmierinsel Korsika. Op béide Plazen sinn honnerte Pompjeeën am Asaz a vun de Lokal-Regierungen goufen Noutfall-Pläng ausgeruff.A Portugal ass haaptsächlech nees d’Regioun ëm Coimbra betraff, wou et dëse Summer schonn iwwert eng Dose Bëschfeier gouf, déi duerch eng extrem Dréchent an deels staarke Wand ëmmer nees ugedriwwe ginn.