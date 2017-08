Wéi d'Autoritéiten um Méindeg matgedeelt hunn, sollen et am Nepal 80 Doudesaffer gi sinn, an Indien 72 an am Bangladesch 22.

Héichwaasser am indeschen Agartala. © afp

Honnertdausende Leit hu wéinst dem Wieder hier Wunnenge misse verloossen. D'Zuel vun den Doudesaffer am Nepal riskéiert weider ze klammen, esou den nepaleseschen Inneministere. Am Nepal ginn nach 36 Leit vermësst. Méi ewéi 48.000 Haiser si komplett iwwerschwemmt ginn.Verschidden Dierfer esou ewéi Siidlunge kënnen net erreecht ginn. Well d'Telekommunikatioun nach ëmmer ënnerbrach ass, ass et schwéier ze soen ewéi schlëmm d'Situatioun wierklech ass. De Mangel un Drénkwaasser a Liewensmëttel kéinten eng humanitär Kris am Himalaya-Staat ausléisen, esou de Spriecher vum Roude Kräiz, den Dibya Raj Poudel géigeniwwer der Noriichten-Agence AFP.D'Iwwerschwemmungen hunn ausgerechent de fruchtbarsten Deel vun Nepal getraff. Méi ewéi 70% vun der landwirtschaftlecher Fläch an der Regioun Terai sollen ënner Waasser stoen. Weider 74.000 Mënsche goufe präventiv a Sécherheet bruecht.An Indien waren e Sonndeg, op Grond vun engem massiven Äerdrutsch, 46 Leit ëm d'Liewe komm, ewéi zwee Busser matgerappt goufen. Virun allem den Norden an den Oste vum Land si schwéier betraff vum Onwieder. Am Bundesstaat Assam am Norde vum Land goufen 200.000 Leit evakuéiert.Am Bundesstaat Bihar, deen un Nepal grenzt, hu 15.000 Leit d'Flucht ergraff. Bei 7 Flëss am Bundesstaat Bihar huet de Waasserpeegel ee geféierleche Niveau erreecht.Am Norde vu Bangladesch ware bis zu 700.000 Leit vun den Iwwerschwemmunge betraff. Zaldote goufen an dës Regioun geschéckt fir beim Bau vun Dämm ze hëllefen.