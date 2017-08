© afp

VIDEO: Den Donald Trump mécht Pub fir sech a seng Politik

Fir d'éischt emol gëtt am Video op d'Press geklappt a behaapt, si a verschidde Politiker hätten di ganzen Zäit probéiert, den Trump a seng Politik ze sabotéieren. Ma dovun hätt hie sech awer net ophale gelooss. Wann et dann allerdéngs driwwer hier geet ze soen, wat dann elo ënnert dem Trump alles soll besser gi sinn, da fält op, dat do vill Saachen dobäi sinn, op déi de President wéi et schéngt nëmme wéineg Afloss hat.Sou zum Beispill ginn d'Stockmarkets gelueft, mat deenen hirem Rekordhéich dem President seng Politik, deene meeschte Wirtschaftsexperten no, allerdéngs häerzlech wéineg ze dinn huet. An och ze behaapten, datt d'Aarbechtslosegkeet sou niddreg ass wéi zanter 2001 net méi, ass net falsch, ma an den Ae vu ville Kritiker awer och vill méi nach eng Konsequenz vun der Obama-Politik vun de leschte Joren, a manner dem Trump säi Verdéngscht.De Video suergt an de soziale Medien den Ament fir vill Opreegung an dierft schonn en éischte Virgeschmaach sinn op d'"Re-Election Campaign" vum President, déi dann am Virfeld vun de Wahlen 2020 sou richteg an d'Rulle wäert kommen.