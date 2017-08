© afp

Sierra Leona, Freetown. En medio de la ciudad. Brutal.

Bis elo sollen an der Haaptstad Freetown 312 Doudesaffer gezielt gi sinn. Et si weiderhi Leit an den iwwerschwemmte Véierel vun der Stad am Asaz. 2.000 Leit hu keen Doheem méi.Et si mat déi schlëmmsten Iwwerschwemmungen zanter 20 Joer an Afrika.Zu Sierra Leone kënnt et all Joers erëm zu Iwwerschwemmungen. Wéinst dem schlechten Zoustand vun den Haiser, ginn ëmmer nees vill Haiser zerstéiert.