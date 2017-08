Den nordkoreanesche Leader Kim-Jong Un huet elo vun den USA gefuerdert, endlech am Konflikt ëm den nordkoreaneschen Atom- a Rakéiteprogramm z'agéieren.

© AFP Archivbild

Fir d'Tensiounen op der nordkoreanescher Hallefinsel z'entschäerfen an ee geféierlechen, militäresche Konflikt z'evitéieren, missten d'USA elo eng, Zitat, „gëeegent Optioun“ presentéieren an ëmsetzen. Dat sot de Kim-Jong Un der staatlecher Noriichtenagence KCNA.



Den Diktator huet donieft ugekënnegt mat weidere Rakéitentester ze waarden, fir d'Handlunge vu Washington nach e bësse méi laang z'observéieren. Donieft huet hien d'USA opgeruff all Provokatioune géint säi Land direkt ze stoppen.