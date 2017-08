© AFP

Een Transporter, deen 12 Tonne Salpéitersaier gelueden hat, huet een Deel vu senger Charge verluer. Ronn 140 Pompjeeë sinn am Gaangen d'Saier ofzepompelen, ma d'Aarbecht kéint nach Stonnen daueren. Sou wäit gouf nach kee blesséiert.



D'Saier wier an de Buedem gelaf an et hätt sech eng grouss Gaswollek forméiert. Dofir wieren och e puer Haiser an der Ëmgéigend evakuéiert ginn. Dem Chauffer vum Transporter war de Problem opgefall, wéi hien eng Paus gemaach huet.