Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Hannergrond ass d'Decisioun vum Aktionär Etihad, aus de Vereenegten Arabeschen Emiraten, sech zeréck ze zéien an Air Berlin deemno net méi finanziell z'ënnerstëtzen.D'Lufthansahuet an Tëschenzäit matgedeelt, Deeler vun der insolventer Gesellschaft wëllen z'iwwerhuelen. Déi gréisst däitsch Fluchgesellschaft seet, si wier am Gaang ze verhandelen, fir verschidden Deeler vum Air-Berlin-GGrupp opzekafen a géif zesumme mat der Bundesregierung eng Restrukturéierung ënnerstëtzen.

De Fluchbetrib soll weiderlafen, dofir huet déi däitsch Regierung en Iwwergangskredit an Héicht vun 150 Milliounen Euro accordéiert. Air Berlin betount, dass d'Clienten sech keng Suerge solle maachen, sämtlech geplangte Vollen géife geflu ginn, gebuchten Ticketen wiere valabel an et kéint een och weiderhin bei hinne buchen.