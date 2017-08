D'Feier an der Géigend vun Athen © AFP

D'Bëschbränn a Griichenland sinn den Ament besonnesch schro. Mat der Hëllef vun 3 Läschfligeren a 4 Helikopteren wëllen déi griichesch Pompjeeën d'Flamen nordëstlech vun Athen an de Grëff kréien. Donieft sinn iwwer 500 Pompjeeën, Fräiwëlleger an Zaldoten am Asaz. Si hoffen, datt se um Sonndeg dem Feier Meeschter ginn.



Suerge maachen d'Autoritéite sech awer wéinst dem Wand, duerch deen d'Glous erëm kéint ugoen. Dausende Mënschen hunn an der Nuecht missen hir Haiser verloossen a sech a Sécherheet bréngen.







Knapp 2 Méint no de katastrofale Bränn mat 64 Doudegen an der Regioun Pedrógão Grande, brennt et och nees a Portugal. Zanter Januar goufen offiziellen Donnéeën no ronn 138.000 Hektar Bësch zerstéiert. D'Land erlieft den Ament dat schlëmmste Brandjoer zanter 2005.



Iwwer 3.000 Pompjeeën sinn am Asaz. Besonnesch Suergen mécht hinnen déi kleng Uertschaft Vila de Rei an der Mëtt vum Land.



Op der franséischer Mëttelmierinsel Korsika sinn d'Pompjeeë zanter Woche beméit déi uerg Bëschbränn ze läschen. Et wier e Wettlaf mat der Zäit, Enn der Woch soll et nees lëfteg ginn an op ville Plazen kéint d'Feier nees nei ausbriechen.



Op der Hallefinsel Cap Corse, nërdlech vu Bastia sinn an de leschten Deeg net manner wéi 1.800 Hektar Bësch a Planzen verbrannt.



am Zesummenhang mat de Bränn op der Corse gouf mëttlerweil ee Verdächtegen verhaft. De Mann soll fir 5 Bränn responsabel sinn.







An Italien si besonnesch déi sizilianesch Uertschaften Messina, Catania an Enna, op Sardinien Costa Rei, Porto Pozzo, Arbus a Santa Giusta betraff. Och zu Roum huet et am Piniebësch "Castel Fusano" gebrannt.



An der Toskana an an der Regioun Bologna mussen d'Leit sech wéinst de Bränn op Deviatiounen a Ofspärungen am Verkéier astellen. Et ass den Ament mol net auszeschléissen, dass verschidde bei Touriste beléiften Uertschaften an de concernéierte Regiounen evakuéiert musse ginn.