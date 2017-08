© AFP Archivbild

Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet d'Attacken schaarf veruerteelt an huet an enger Declaratioun zu New York ënnerstrach, datt Attacken op UNO-Friddenstruppen, dem internationale Recht no, als Krichsverbriechen kënne gëllen.Am Mali sinn ëmmer erëm Blohelm-Zaldoten vun Attacken viséiert. Besonnesch am Node vum Land sinn d'Terrororganisatioun "Al Kaida am Islamesche Maghreb" a verschidden aner extremistesch Gruppen ganz aktiv.Iwwer 15.000 UNO Zaldoten a Polizisten setze sech vir eng Stabiliséierung vum Land an.