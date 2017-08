© AFP Archiv

De Belsch soll beim IS de Responsabele fir Europa sinn a gëtt international gesicht. Och seng Fra an dat gemeinsamt Kand vun der Koppel goufe vun der Police matgeholl.



Et heescht, d'Police hätt de Mann virun der Arrestatioun eng Zäit laang iwwerwaache gelooss. CNN Türk no, soll de Belsch 2014 mat senger Fra a Syrien an dono op Istanbul gereest sinn.