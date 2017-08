Den Accord war ëmmer nees, och am Wahlkampf, vum Donald Trump kritiséiert ginn. En hätt der amerikanescher Industrie méi geschuet wéi genotzt, dofir rifft hien zeréck op den Verhandlungsdësch.



D'Negociateuren hunn um Mëttwoch Rendez-vous zu Washington. Kanada wäert virun allem versichen och den Ëmwelt- a Klimaschutz mat am neien Accord ze verankeren an d'USA wëlle verhënneren, dass an der Autosindustrie weider Aarbechtsplazen a Mexiko verluecht ginn.



Mexiko a Kanada hu bis ewell ëmmer vum Accord profitéiert, ma bréngen duerch hir vill méi kleng Bannemäert manner Poids mat op den Verhandlungsdësch.