Wéinst Belästegung an Atteinte à la vie privée, huet de franséische President Emmanuel Macron en Dënschdeg eng Plainte géint e Fotograf gemaach.

Et ass eng Premiere

De Macron ass den Ament jo an der Vakanz zu Marseille. Do soll de Paparazzi méi wéi eng Kéier de President op engem Moto verfollegt hunn. E Sonnden soll e sech onerlaabt op de Privatterrain geschlach hunn, wou de Macron während der Vakanz wunnt. Dat wier net wouer, wiert sech de Fotograf. Hie géif 10 Joer laang am Beruff schaffen, a wier nach ni iergendwou onerlaabt eragaangen, a scho guer net op ee Privatterrain wou de President géif logéieren.