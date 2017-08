Internat.: Am meeschte gelies

Nodeems en d’Gewalt zu Charlottesville an déi Rietsextrem kritiséiert hat, ruddert den amerikanesche President Donald Trump elo zeréck. Während enger Pressekonferenz sot den Trump, datt béid Säite Schold un der Gewalt am Bundesstaat Virginia hätten.

De Weekend war et zu schroen Ausernanersetzungen zu Charlottesville komm, wéi Rietsextremer manifestéiert hunn. Eng Géigendemonstratioun vu Lénke war dunn och op d’Strooss gaangen, a béid Lager sinn uneneegeroden.



E Samschden nach gouf den Donald Trump iwwert seng Partei eraus fir seng zeréckhalend Aussoen ugegraff. Duerno huet hien sech vun de Rietsextremen distanzéiert, ier en elo béid Säite beschëllegt.



Iwwerdeems huet de President vum Daachverband vun de Gewerkschaften sech aus engem Berodergremium ëm den Donald Trump zeréck gezunn. Hie kéint net an engem Conseil ëm de President setzen, deen Intoleranz an Eenheemeschen Terrorismus géif toleréieren, huet den Richard Trumka erkläert.