Een tragescht Ongléck gouf et op enger griichescher Plage an der Agäis. Eltere si bei engem Rettungsversuch am Mier erdronk.

Kreta © Pressphoto.rtl.lu / ARCHIV

Eng Koppel hat versicht 2 vun hire 4 Kanner aus dem Mier bei Geropotamos ze retten, déi do ëm Hëllef geruff haten. D’Eltere koumen awer beim Versuch hir Kanner ze retten, selwer ëm d’Liewen a sinn erdronk.Herno hunn aner Visiteuren op der Plage déi Kleng aus dem Waasser gezunn. Den Autoritéiten no, waren déi lescht Deeg héich Welle gemellt ginn. Wéinst dem staarke Wand, war et besonnesch am Norde vu Kreta dofir am Waasser geféierlech.