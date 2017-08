Esou vill wéi nach keen aneren Dag zanter deem de President Duterte un d’Muecht komm ass. Deen huet zanter engem Joer d’Rudder an der Hand a geet brutal géint d’Drogekriminalitéit am Land vir. Bei Razzien oder Optragsmorden solle bannent de leschten 12 Méint op d'mannst 7'000 Dealer an Drogenofhängeger ëmkomm sinn. Ënnert den Affer sinn awer och eng Partie Kanner.Och an Indonesien geet d’Regierung méi rigid géint dës Zort vu Kriminalitéit vir. Zanter Ufank vum Joer sinn 60 presuméiert Dealer vun de Polizisten ëmbruecht ginn. Dat ass dräi mol esouvill, wéi dat ganz leschte Joer. Mënscherechtsorganisatioune schloen dowéinst Alarm, Indonesien géif sech ee schlecht Beispill un de Philippinen huelen.