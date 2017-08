© afp

Vun der Police huet et um Mëttwoch geheescht, dass et mat grousser Wahrscheinlechkeet géing en Zesummenhang tëscht de Läichendeeler ginn, déi an de leschten Deeg fonnt gi waren.E Spriecher vun der Police huet um Mëttwoch matgedeelt, dass een nach op d'Resultater vum DNA-Test vum Kapp géing waarden. D'Resultater solle weisen, ob et sech beim Kapp ëm dee vun enger 48 Joer aler Fra handelt, déi zanter dem 1. August vermësst gëtt.Zanter Ufank August sinn an de Gewässer zu Hamburg ëmmer nees Kierperdeeler vun enger Fra fonnt ginn. D'Hannergrënn vum Fall sinn nach onkloer.