Zanter gutt 2 Méint leien d'Relatiounen tëscht Saudi-Arabien an dem Katar op Äis.

No 2 Méint

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Elo ass et déi éischte Kéier an dëser Period, dass Saudi-Arabien nees d'Grenzen zu sengem Nopeschland opgemaach huet. Domat wéilt de Kinnek Salman de Bierger vum Katar erméiglechen op Mekka kënnen ze pilgeren, dat schreiwen op alle Fall lokal Medien.



De Grenziwwergang Salwa soll deemno pénktlech fir den Hadsch den 30.August opgoen. Donieft géing de Kinnek och Fligeren op Doha schécken, fir kataresch Pilger, op seng Käschten, op Mekka ze bréngen. D'Pilgerfaart op Mekka gehéiert zu den Héichpunkten am Liewe vu Muslimen.