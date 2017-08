Ee Mann huet um Donneschdeg de Moien zu Hilversum an Holland eng Fra am Gebai vum ëffentlech-rechtleche Radiosender NOS als Geisel geholl.

© Twitter Nick Froma

Wéi et heescht, hätt de Mann d’Fra mat engem Messer menacéiert, a wier du mat an d’Gebai eragaangen.D'Police konnt de Mann verhaften an et ass kengem eppes geschitt.