De Südkoreanesche President Moon huet säin Noper virun enger rouder Linn gewarnt. Am Fall, wou Pjongjang säi Programm fir interkontinental Rakéite weider sollt entwéckelen, géif dat bedeiten, datt d’Land eng Linn iwwerschreit. Nordkorea géif där ëmmer méi nokommen. Allerdéngs wéilt hien Krich absolut verhënneren. Een amerikanescht Agräifen wier och just méiglech, wann d’Südkoreaner hiren Accord dofir géife ginn.Iwwerdeems kommen aus den USA nei Téin am Atomsträit mat Nordkorea. Dem Chef-Strateg vum Donald Trump, Steve Bannon no, géif et keng militäresch Léisung an deem Konflikt ginn. De President hat nach virun iwwert enger Woch vun esou engem Agräife geschwat, a Pjöngjang mat Feier an Roserei gedreet. D’Konfrontatioun mat Nordkorea wier just um Bord. U sech géif sech alles ëm den Handelskonflikt mat China dréien, sot elo de Bannon.