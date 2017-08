Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Um Geriicht zu Bréissel soll sech den Abdeslam wéinst Mordversuch un 3 Polizisten an engem terroristeschen Kontext veräntweren. Nach steet keen Datum vum Prozess fest.



Nom November 2015 war den Abdeslam op Bréissel geflücht, do hat hien sech zu Forest verstoppt. Wéi d’Beamten hien am Mäerz 2016 entdeckt haten, huet hien op si geschoss.