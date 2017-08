An Éisträich ass e klenge Bouf vun 2 Joer gestuerwen, well e bei 30 Grad iwwert e puer Stonnen an engem Auto agespaart war.

© RTL (Archiv)

Déi 17 Joer al Mamm an hire Partner haten d'Kand am Auto gelooss. De Bouf hätt geschlof an si hätten hien net wéilte wakereg maachen, sot d'Mamm der Police.



D'Eltere sinn du selwer, no enger méi laanger Rees mam Auto, ageschlof a wéi se erëm bei den Auto koume war hiert Kand dout.

Eng Autopsie muss elo déi genee Doudesursaach klären. D'Mamm muss mat enger Plainte wéinst Homicide involontaire rechnen.