Zu Barcelona koum et um 17 Auer op der Promenade Las Ramblas zu enger massiver Kollisioun komm ass, wéi ee Won an d'Leit gerannt ass.

D'Police huet eng Terrorattack zu Barcelona confirméiert. D'Police schwätzt vun enger massiver Kollisioun. De Chauffer vum Gefier huet sech zu Fouss duerch d'Bascht gemeet.



2 Doudesaffer an 20 Verwonnter gi gemellt.



Et gëtt och elo gemellt, datt 2 Terroriste sech elo an engem Restaurant nobäi géingen verstoppen. D'Mënsche sollen Plaça Catalonya ëmgoen, heescht et.



De Quartier ass ganz zou, alles gouf ofgespaart, et fiert keng Metro méi.