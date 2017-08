Am Beräich vun der Metro-Statioun Porte de la Chapelle am 18. Arrondissement sinn zanter 6 Auer eng 350 Polizisten am Asaz, fir d’Leit déi an Zelter gehaust hunn, op Dosende Bussen ëmzeverdeelen.

Et ass scho fir déi 35. Kéier an de leschten 2 Joer, dass esou e Camp opgeléist gëtt.