Am Portugal kämpfen den Ament d’Pompjeeën nach ëmmer verbass géint d’Bëschbränn. Eleng ee Feier an der Regioun Mação huet 900 Pompjeeë mobiliséiert.

© AFP

Virun 2 Méint waren an der Géigend zu Pedrogão grande 64 Leit bei Bëschbränn gestuerwen, wéi d’Flamen si agekesselt haten. Am ganze Land sinn iwwert 1.500 Zaldoten am Asaz fir de Pompjeeën ënnert d’Ärem ze gräifen. 430 Gefierer sinn am Asaz.



Zanter e Mëttwoch sinn a Portugal wéinst de Bränn 92 Persoune blesséiert ginn, 7 dovunner uerg.



Am ganze Land sinn 141.000 Hektar Land zanter Ufank vum Joer verbrannt. Dat ass 3 Mol méi, wéi d’Moyenne vun de leschten 10 Joer.