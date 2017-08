Internat.: Am meeschte gelies

An der sächsescher Stad Annaberg-Bucholz hu 150 Demonstranten d’Merkel "Volksverräter" genannt. Verschiddener hunn esouguer den Hitler-Gruss gemaach. Déi goufe vun der Police interpelléiert. Och an Thüringen gouf d’Angela Merkel vun Leit vernannt. Si huet doropshin gemengt: déi eng kéinten just jäizen. Déi aner awer wéilten eppes beweegen.