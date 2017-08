En Dënschdeg war zu Freetown no villem Reen an Iwwerschwemmungen op verschiddene Plazen uechter d'Haaptstad de Buedem gerëtscht.

No schroen Iwwerschwemmungen am Sierra Leone

© afp

Duerch déi schro Iwwerschwemmungen am Westafrikanesch Land Sierra Leone sinn iwwert 400 Persounen ëm d’Liewe komm. Dee Bilan huet um Freideg elo d’Rout Kräiz op der Plaz gezunn. Nach ëmmer géifen iwwert 600 Persounen als vermësst gemellt ginn. Déi Responsabel schwätze vun enger oniwwersiichtlecher Situatioun, déi wäit iwwert hir Capacitéite géif goen. Déi international Communautéit wier elo gefrot, heescht et.



D'Lëtzebuerger Rout Kräiz hat an deem Kontext och een Appell fir Donen fir d'Affer am Sierra Leone gemaach.





Hei dat offiziellt Schreiwes:



La Croix-Rouge luxembourgeoise fait un appel au don pour soutenir les milliers de victimes des inondations en Sierra Leone.

Luxembourg, le 16 août 2017 – En raison de pluies torrentielles, d'importantes inondations et glissements de terrain ont touchés plusieurs régions en Sierra Leone, dont celle qui entoure la capitale Freetown.

Rien que dans cette région, les premières estimations parlent de plus de 400 morts. 3 000 familles ont perdu leurs habitations et/ou le contact avec leurs proches. Ces personnes sont sans électricité et coupées de tous moyens de communication. Les bénévoles de la Croix-Rouge de Sierra Leone sont actuellement dans une course contre la montre pour trouver des survivants dans la coulée de boue meurtrière.

Marc Crochet, Directeur général adjoint dit : « Malheureusement, il s’agit d’un phénomène récurrent. Depuis 2009 les quartiers pauvres de la capitale sont régulièrement affectés par des glissements de terrain de cette envergure. S’il est évidemment impératif de fournir un soutien direct aux personnes affectées, il faut surtout trouver des solutions plus durables, adaptées dans le domaine de la construction pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise. »

Pour apporter son soutien direct, la Croix-Rouge luxembourgeois a décidé de débloquer 50 000 € de son fonds d’urgence pour répondre aux besoins immédiats des populations touchées. De plus, pour agir dans une optique plus durable, elle met à disposition un expert en construction, domaine d’expertise de la Croix-Rouge luxembourgeoise, pour évaluer les possibilités de reconstruction durable.

La Croix-Rouge luxembourgeoise a à cœur d’améliorer la qualité des réponses aux victimes des crises humanitaires, notamment en contribuant à un programme de prévention par la construction d’habitations durables.

Appel aux dons

Les personnes désireuses d’aider les victimes des pluies torrentielles en Sierra Leone peuvent faire un don :

• Par virement au CCP LU52 1111 0000 1111 0000

• Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu

(Communication: « Aide urgence Sierra Leone »)