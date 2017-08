An den USA ass et de Chefstrateg vum President Donald Trump, de kontroverséierten Stephen Bannon, deen d’Wäisst Haus verléisst.

Dat huet den Trump e puer vu sengen anere Beroder erzielt, sou heescht et vun der New York Times. D‘Zeitung berifft sech op 2 Quellen an eben deem Wäissen Haus.