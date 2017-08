E Freideg de Mëtteg gouf et zu Wuppertal an engem klenge Geschäft eng Messerpickerei, bei där eng Persoun ëm d'Liewe komm ass. Den Täter ass geflücht.

D'Hannergrënn vun der Ausernanersetzung sinn de Moment nach komplett onkloer. D'Autoritéite ginn awer net vun engem terroristeschen Hannergrond aus.Bei der Messerattack ass en 31 Joer ale Mann gestuerwen. Säi 25 Joer ale Brudder gouf blesséiert.D'Strooss, an där d'Dot geschitt ass, läit nieft engem grousse Shoppingzenter an ass net wäit vun der Gare ewech. Zeien haten nom Virfall der Police Indicë ginn, dass den Täter sech net wäit ewech géing an engem Haus verschanzen. Spezialunitéiten hunn och en Haus duerchsicht, den Täter konnt awer nach net fonnt ginn.