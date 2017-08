© afp

Bei der Kontroll am Ausgang vun der nuklearer Zon gouf de radioaktive Stepps an der Akaul vum Mann entdeckt an direkt ewech gemaach, dat huet d'Bedreiwerfirma EDF e Freideg de Mëtteg matgedeelt.D'Belaaschtung beim Mann loung bei iwwert engem Véierel vum gesetzlechen, jäerleche Grenzwäert fir d'Hautuewerfläch.Schreiwes vun EDF-CNPE Cattenom:Contamination ponctuelle d’un intervenant au niveau de sa nuqueLe 16 août 2017, alors que l’unité de production n°4 est en arrêt programmé, un intervenant d’une entreprise partenaire réalise une activité de maintenance dans le bâtiment réacteur (situé en zone nucléaire).Lors des contrôles systématiques réalisés à la sortie de la zone nucléaire, les portiques de contrôle radiologique ont détecté une contamination externe au niveau de sa nuque. La poussière active à l’origine de cette contamination a été retirée. Les analyses réalisées ont permis d’estimer que l’exposition, à laquelle le salarié a été soumis, était inférieure à la limite réglementaire annuelle mais supérieure au quart de cette même limite* pour la surface de la peau. Ce niveau d’exposition ne justifie pas de suivi particulier et représente une exposition de moins de 1% de la limite annuelle sur la totalité du corps*.La direction de la centrale de Cattenom a déclaré cet évènement à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le vendredi 18 août 2017 au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 7 échelons, en raison du dépassement du quart de la limite réglementaire.*Pour les intervenants réalisant des activités en zone nucléaire, les limites réglementaires annuelles sont, pour 12 mois consécutifs, de 20 mSv pour le corps entier et de 500 mSv pour une surface de 1cm2 de la peau.