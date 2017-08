Op d'mannst 20 Leit goufe schwéier verwonnt, eng 80 Persoune goufe méi liicht blesséiert. E Stuerm war iwwert d'Festzelt ewechgezunn an hat et ëmgerappt. Am Zelt zu Sankt Johann am Walde, nërdlech vu Salzburg, war grad e Fest vun de lokale Pompjeeën an et hunn eng 650 Leit do gefeiert.