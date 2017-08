Wéi et heescht, hätt Interpol eng sougenannt "Red Notice" wéinst enger urgenter Geriichtsprozedur an der Tierkei virgeleeën.

Internat.: Am meeschte gelies

Den Akhlani lieft zu Köln an huet déi déi däitsch Nationalitéit. De grénge Politiker Volker Beck seet, datt mat dësem Haftbefehl den Droit géing mëssbraucht ginn an hie verlaangt, datt Madrid de Schrëftsteller net un Ankara ausliwwert.Den Affekot vum Akhlani sot iwwerdeems dem Spiegel, datt den tierkesche President Erdogan hei eng gezielte Juegd op kritesch Käpp am Ausland géing maachen.