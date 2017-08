3 Deeg no den Evenementer zu Barcelona an zu Cambrils geet d'Sich no engem 22 Joer ale Marokkaner weider.

Terrorenquêten an Europa (19.08.2017) A Spuenien huet sech en 22-Joer jonke presuméierten Terrorist méiglecherweis a Südfrankräich ofgesat. Amoklaf mat engem Messer och a Sibirien.

D'Police huet an deem Sënn d'Kontrolle verstäerkt. De jonke Mann ass eventuell de leschte vun den 12 Membere vun der Terrorzell, deen nach op fräiem Fouss ass. Et kéint sech hei ëm de Chauffeur vun der Camionnette handelen, déi op de Ramblas an d'Leit gerannt ass.



De spueneschen Inneminister hat e Samschdeg erkläert, datt d'Terrorzell entretemps zerschloe wier.







De Bilan vun den Doudesaffer bei der Terrorattack op de Ramblas zu Barcelona an zu Cambrils läit bei 14 Persounen. Dorënner och een 3 Joer aalt Kand.



LINK: Attacken a Spuenien - Wierk vun enger reegelrechter Terror-Zell.